Ejército logra sometimiento de ocho integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Chocó

Integrantes del Clan del Golfo, en Chocó se sometieron a la justicia. Foto: Cortesía Ejército Nacional

Chocó

En el municipio de Alto Baudó, en el departamento de Chocó, ocho integrantes de la Subestructura Baudó (Leónidas de la Rosa Vásquez) del Clan del Golfo se sometieron de manera voluntaria a las autoridades.

Las tropas del Gaula Militar Chocó, pertenecientes a la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, lograron este resultado en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Según las autoridades, los hombres decidieron entregarse ante el hostigamiento constante de las operaciones militares, manifestando su deseo de acogerse al proceso de justicia y solicitando garantías para su vida e integridad.

Este golpe debilita de forma significativa la capacidad operativa, logística y armada de la subestructura Baudó del Clan del Golfo, uno de los grupos que genera mayor inestabilidad en la región y afecta a la población civil.

Los ocho hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se adelantan los trámites ante el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa para su proceso de sometimiento a la justicia.

Por último, es de resaltar que, junto con la entrega voluntaria, los integrantes del grupo criminal entregaron importante material de guerra: ocho fusiles (cuatro Galil AR, dos AK-47, un Fal 7.62 y un M4), 19 proveedores de diferentes calibres, 1.492 municiones, un radio base, dos radios tipo escuadra y abundante material de intendencia.

Durante toda la operación, las tropas del Ejército mantuvieron un estricto cumplimiento de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, garantizando el trato digno a las personas que se sometieron.