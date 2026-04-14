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14 abr 2026 Actualizado 11:59

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Leche vencida, aves muertas y carga paralizada: el alto costo de los bloqueos para la economía

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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