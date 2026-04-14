Leche vencida, aves muertas y carga paralizada: el alto costo de los bloqueos para la economía
Fenavi alerta sobre catástrofe avícola y Fedetranscarga anuncia pérdidas diarias de 24 millones de pesos por bloqueos en vías clave.
Leche vencida, aves muertas y carga paralizada: el alto costo de los bloqueos para la economía
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...