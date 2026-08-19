Preocupación en Abejorral por agresiones a animales

Abejorral- Antioquia

Desde el municipio de Abejorral se está elevando una denuncia sobre violencia animal que tiene bastante preocupados a los animalistas. En menos de un mes, dos perritos murieron por ataques con arma blanca, por lo que piden a las autoridades investigar los casos y judicializar a los responsables para que cesen estos hechos en la vereda El Popo.

El primer caso se reportó el pasado 22 de julio. Una perra pastora ganadera fue atacada a golpes y con un machete; pese a que una persona intentó socorrerla, murió por la gravedad de las lesiones ocasionadas por el agresor, que no ha sido identificado.

“Y él lo tomó, lo recogió y lo llevó a la casa de él. Mientras que volvía, el perro estaba muerto, mientras que volvía con medicamentos para atenderlo. El perro falleció por múltiples golpes y afectaciones, y murió por machetazos”, manifestó Andrea García del Movimiento Dejando Huella.

El otro hecho denunciado habría ocurrido este fin de semana en la misma zona. Allí un perrito macho fue hallado en una vía veredal con heridas de arma blanca tipo puñal.

“Fue atacado con puñal, estaba en una orilla de una carretera, lo atendieron, lo socorrieron, pero el perrito finalmente murió. Alguien de la vereda trató de recogerlo, ya había perdido mucha sangre, era un machito y murió a causa de 3 puñaladas en el mismo sector, en la misma vereda llamada El Popo, del municipio de Alejandría”.

Desde el Movimiento Dejando Huella solicitan a las autoridades una acción urgente y que se investigue esta situación para que se esclarezcan estos hechos. También que se adopten medidas de prevención que impidan nuevas agresiones a los perritos en el municipio de Abejorral.