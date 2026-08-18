Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para atender emergencia por el terremoto

Medellín, Antioquia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las empresas que hacen parte de Proantioquia realizarán una donación conjunta de $200.000 millones para contribuir a la atención de la emergencia provocada por el terremoto y a la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio se produjo luego de una conversación telefónica entre el mandatario y Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien le informó sobre la decisión del empresariado antioqueño de poner estos recursos a disposición de la respuesta a la tragedia.

De la Espriella agradeció el aporte de las empresas y de sus dirigentes y destacó la participación del sector privado en la atención de la emergencia.

“Mi agradecimiento profundo a todas estas empresas y a sus líderes por este extraordinario gesto de solidaridad. Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la Patria más los necesita”, manifestó el presidente.

El mandatario agregó: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”. El anuncio se conoce mientras el Gobierno Nacional coordina la atención de las comunidades afectadas por el sismo y prepara las acciones de reconstrucción en las zonas que registraron mayores daños.