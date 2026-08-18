Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para atender emergencia por el terremoto
El anuncio fue hecho por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que recibió la información directamente de Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia.
Medellín, Antioquia
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las empresas que hacen parte de Proantioquia realizarán una donación conjunta de $200.000 millones para contribuir a la atención de la emergencia provocada por el terremoto y a la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.
El anuncio se produjo luego de una conversación telefónica entre el mandatario y Juan Carlos Mora, presidente de la junta de Proantioquia, quien le informó sobre la decisión del empresariado antioqueño de poner estos recursos a disposición de la respuesta a la tragedia.
De la Espriella agradeció el aporte de las empresas y de sus dirigentes y destacó la participación del sector privado en la atención de la emergencia.
“Mi agradecimiento profundo a todas estas empresas y a sus líderes por este extraordinario gesto de solidaridad. Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la Patria más los necesita”, manifestó el presidente.
El mandatario agregó: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”. El anuncio se conoce mientras el Gobierno Nacional coordina la atención de las comunidades afectadas por el sismo y prepara las acciones de reconstrucción en las zonas que registraron mayores daños.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...