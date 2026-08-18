Julio Chanchitos: el cerdito vietnamita rescatado que ahora vive en un colegio de Medellín

Medellín

Julio Chanchitos, un cerdito vietnamita de siete meses, se convirtió en el primer minipig adoptado por una institución educativa en Medellín. Tras ser rescatado y rehabilitado por la Alcaldía, el animal pasa a formar parte de la comunidad del colegio The New School, donde contribuirá a promover procesos de empatía y cuidado ambiental entre los estudiantes.

El cerdo llegó al cuidado del Distrito el pasado 7 de julio con baja condición corporal y heridas en el lomo y el tórax. Durante un mes, médicos veterinarios de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal le brindaron la atención médica y nutricional necesaria hasta lograr su completa recuperación para ser entregado en adopción.

Más información Familias de Medellín reciben títulos de vivienda y acceden a servicios públicos legales

Un mensaje de adopción responsable en las aulas

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, destacó la llegada del minipig al entorno escolar como una oportunidad pedagógica. La funcionaria señaló que este tipo de experiencias integran la solidaridad en la formación de niños y jóvenes, al tiempo que siembran conciencia sobre el buen trato y la protección animal en la ciudad.

Más de 400 animales de diversas especies han encontrado hogar

Esta adopción refleja la estrategia del Distrito para ampliar la protección a especies distintas a perros y gatos. Desde 2024 a la fecha, la administración municipal ha entregado en adopción a 437 animales rescatados de situaciones de abandono o maltrato, garantizando su reubicación en espacios aptos para su bienestar.

Entre los animales reubicados por la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal destacan 283 aves de corral, 61 conejos, 28 hámsteres, 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos. Con estas acciones, la ciudad busca consolidar una cultura de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida.