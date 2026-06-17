Congreso aprobó la Ley de Ganadería Sostenible: así busca transformar el modelo ganadero del país

El Congreso de Colombia aprobó en mayo de 2026 la Ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, una iniciativa que ahora pasará a sanción presidencial. La norma busca transformar el modelo ganadero del país mediante prácticas más sostenibles y mecanismos de control que permitan reducir la deforestación en zonas estratégicas del territorio nacional.

Por eso, conversamos con Juan Carlos Losada, representante a la Cámara y ponente de la ley, quien explicó que uno de los principales avances del proyecto es la integración de los sistemas de información del Estado para garantizar la trazabilidad del ganado y de los productos cárnicos. Según señaló, la ley permitirá articular la información satelital del IDEAM, los datos prediales del IGAC y el registro del ganado administrado por el ICA.

La norma reconoce que la ganadería extensiva es uno de los principales motores de deforestación en Colombia, por lo que plantea un sistema integrado de monitoreo para certificar una producción libre de daño ambiental. Además, crea el Certificado de Productor Libre de Deforestación, una herramienta que permitirá a los consumidores conocer el origen de los productos cárnicos y promover prácticas responsables dentro del sector ganadero.

Así mismo, participó Ricardo Arenas, coordinador de cadenas de carne y leche de Fedegán, quien manifestó que “desde hace muchos años venimos pidiéndole al gobierno de turno que tengamos unos sistemas de trazabilidad más robustos que nos permitan precisamente ser parte de la solución, más allá del problema que hemos identificado plenamente”.

Losada enfatiza que los consumidores en diferentes mercados del mundo prestan cada vez más atención a la trazabilidad de los productos: “Los consumidores europeos no quieren participar de la deforestación de la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana y demás. Los consumidores europeos quieren que les digan si la carne que están consumiendo proviene de altas zonas de deforestación”.

Por su parte, Arenas recalca que desde Fedegán están promoviendo un sello ambiental y programas de incentivos para los ganaderos que cumplan requisitos sostenibles, pero también sociales.

En esta conversación también participaron Juan Carlos Lozano, líder de la gastronomía sostenible en Colombia, y Diego Fernando Huertas, chef de gastronomía botánica, quienes destacaron la importancia de promover prácticas gastronómicas responsables que integren el cuidado del medio ambiente, la identidad cultural y el desarrollo económico local.

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