Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 jun 2026 Actualizado 18:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

La gelatina de pata y cortado de leche: atractivos de la Feria Nacional de la Ganadería en Montería

El evento cultural más importante del departamento de Córdoba finaliza este 15 de junio

Gelatina de pata de res. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Gelatina de pata de res. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Gelatina de pata de res. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

La versión 64 de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería realizada en la ciudad de Montería contó varios atractivos, entre estos, los emprendimientos vallecaucanos que incluyeron gelatina de pata y cortado de leche.

Sobre la gelatina, Néstor Julián Castro, emprendedor de Andalucía, Valle del Cauca, detalló que “es puro colágeno porque es extraído de la pata de res. Extraemos el colágeno de pata de res, separando el aceite, el cárnico y el hueso; queda nada más el caldo que es el colágeno. Agregamos panela y hacemos nuestra gelatina, que es un producto muy nutritivo“.

Más información

Y sobre el dulce cortado de leche explicó que “cuajamos la leche, agregamos el azúcar, esperamos que hierva para que el queso vaya endureciendo; queda uno cauchudito. Luego echamos cuaje de arroz y le damos punto y, finalmente, queda como un queso acaramelado; ese es el cortado de leche”.

Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

La Feria de la Ganadería es el evento cultural más importante de Córdoba. Este año tuvieron como invitados especiales al departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Cartagena.

El evento se cierra este 15 de junio con las respectivas premiaciones y salidas de ganaderías del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, en la vía Montería – Planeta Rica.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir