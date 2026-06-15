La gelatina de pata y cortado de leche: atractivos de la Feria Nacional de la Ganadería en Montería

Montería

La versión 64 de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería realizada en la ciudad de Montería contó varios atractivos, entre estos, los emprendimientos vallecaucanos que incluyeron gelatina de pata y cortado de leche.

Sobre la gelatina, Néstor Julián Castro, emprendedor de Andalucía, Valle del Cauca, detalló que “es puro colágeno porque es extraído de la pata de res. Extraemos el colágeno de pata de res, separando el aceite, el cárnico y el hueso; queda nada más el caldo que es el colágeno. Agregamos panela y hacemos nuestra gelatina, que es un producto muy nutritivo“.

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Y sobre el dulce cortado de leche explicó que “cuajamos la leche, agregamos el azúcar, esperamos que hierva para que el queso vaya endureciendo; queda uno cauchudito. Luego echamos cuaje de arroz y le damos punto y, finalmente, queda como un queso acaramelado; ese es el cortado de leche”.

Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Ampliar Cortado de leche. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández. Cerrar

La Feria de la Ganadería es el evento cultural más importante de Córdoba. Este año tuvieron como invitados especiales al departamento del Valle del Cauca y la ciudad de Cartagena.

El evento se cierra este 15 de junio con las respectivas premiaciones y salidas de ganaderías del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, en la vía Montería – Planeta Rica.