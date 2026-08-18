Familias de Medellín reciben títulos de vivienda y acceden a servicios públicos legales

Medellín

La Alcaldía de Medellín entregó 60 resoluciones que reconocen formalmente a 115 unidades de vivienda, brindando mayor seguridad jurídica a sus propietarios. El acto oficial, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez en la sede administrativa, busca dignificar el patrimonio construido por las comunidades durante años.

Con este nuevo paquete de entregas, la administración distrital alcanza la cifra de 1.100 familias beneficiadas a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed). Este proceso reconoce formalmente las construcciones sin licencia previa que cumplen con la normativa de la Curaduría Urbana y la Curaduría Cero.

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Beneficios y meta del cuatrienio

Contar con el título legal permite a los hogares acceder a créditos bancarios, programas de mejoramiento habitacional y conexiones formales a servicios públicos. De igual forma, facilita la valorización de los inmuebles y permite la realización de trámites de desenglobe de propiedades.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó el impacto humano del programa, señalando que “cada título es una historia de vida”. Además, enfatizó que este paso integra a más ciudadanos al sistema financiero formal y les abre la puerta a la oferta institucional completa en materia de hábitat.

Con estos avances, Medellín completa el 50 % de la meta proyectada para este cuatrienio, la cual aspira a entregar un total de 2.200 resoluciones de reconocimiento. El gobierno local reafirmó su compromiso de continuar interviniendo los territorios para garantizar viviendas dignas y seguras.