Medellín abre convocatoria para ingenieros y patólogos que apoyarán las inspecciones estructurales

Medellín

En la nueva etapa de recuperación y reconstrucción de las ciudades y pueblos afectados por el terremoto del 10 de agosto que afectó varios departamentos, se está requiriendo personal experto que apoye estas labores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que se abrió una convocatoria para ingenieros y patólogos que quieran apoyar las inspecciones estructurales que se deben hacer en las zonas afectadas donde se descarten riesgos o se confirmen y se tengan que demoler.

“Si eres ingeniero estructural, sabes de patología estructural, has hecho alguna especialización en estructuras, postúlate, Colombia te necesita. Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave. Por favor, entre todos ayudar. Colombia nos necesita, muchas ciudades, muchas poblaciones nos necesitan”.

Agrega que esta etapa es crucial para las zonas afectadas y por ello invitan a los profesionales a inscribirse en el siguiente link: http://medellin.gov.co/es/dagrd/ingen