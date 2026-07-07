Implementan señalización LED para garantizar la seguridad en la Vía al Mar en Antioquia

Medellín

Devimar es la primera concesión del país que implementa la señalización preventiva LED para reforzar la seguridad vial en la Autopista al Mar 1.

Por medio de este tipo de señalización se busca reducir los riesgos de accidentalidad, al permitir tener un guiado visual para los conductores en sectores que tienen mayor riesgo.

Tecnología para la seguridad

Fabián Alberto Higuera, jefe de Sistemas Inteligentes de Transporte de la concesionaria Devimar, celebró que “somos la primera concesión en Colombia que implementa señalización preventiva LED en tramos críticos de accidentalidad. En Devimar trabajamos todos los días para mejorar la seguridad vial. Hemos identificado unos tramos de concentración de accidentes en la Autopista Mar 1 y buscamos opciones innovadoras que se han implementado con éxito en otros países. Hemos encontrado una solución basada en señalización LED para el guiado visual de las curvas”.

Lo que pretende esta herramienta tecnológica es fortalecer la seguridad de los usuarios y contribuir a la reducción de la accidentalidad.

Producto de análisis

Luego de los procesos de análisis, se identificaron unos Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), o puntos específicos de la vía donde existe una mayor probabilidad de ocurrencia de siniestros viales.

El equipo técnico de Devimar investigó experiencias exitosas implementadas en otros países y encontró que en Portugal existía una tecnología basada en este tipo de señalización LED para el guiado visual en curvas.

Solución propia

Desde Devimar indicaron que hubo dificultades para implementar la tecnología que se encontró en Europa, debido a las diferencias entre la normativa colombiana y la internacional.

Debido a esa restricción, se requirió una solución producto de la investigación y desarrollo al interior de esta concesión.

Fabián Alberto Higuera, jefe de Sistemas Inteligentes de Transporte de la concesionaria Devimar, explicó que “por este motivo, asumimos el reto de desarrollar nosotros mismos estas señales LED con el compromiso y talento de nuestro equipo de trabajo y, un dato importante, instalamos cerca de 200 luminarias LED. El funcionamiento del sistema se da a través de una tarjeta electrónica basada en microcontrolador que está conectada a cada señal”.

¿Cómo funcionan estas luces?

Los delineadores de curva son controlados mediante un sistema electrónico programable desde un computador y permiten sincronizar el encendido de las señales para resaltar el trazado de la vía y captar la atención de los conductores.

Actualmente, el modo de funcionamiento consiste en que las señales LED se encienden siguiendo una secuencia cada 100 milisegundos; cuando todas están encendidas, se apagan siguiendo la misma secuencia. Hoy somos pioneros en Colombia al implementar este tipo de señales LED para el guiado de las curvas. “El sistema consiste en resaltar visualmente el trazado de la vía y orientar a los conductores en estos sectores críticos”, indicó Fabián Alberto Higuera, jefe de Sistemas Inteligentes de Transporte de la concesionaria Devimar.

Esta concesión indica que tienen una estrategia integral de seguridad vial, incorporando soluciones tecnológicas que promueven una conducción más consciente, mejoran la experiencia de los usuarios y contribuyen a salvar vidas en la vía.

El proyecto de Autopista al Mar 1 conectará con el proyecto del Túnel del Toyo y hace parte de la conexión de Medellín con el Mar Caribe en el Urabá antioqueño.