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16 ago 2026 Actualizado 15:39

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Capturan a un adulto acusado de abusar en varias ocasiones de un menor de edad en Medellín

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido el pasado mes de junio. La víctima tiene ocho años y estaba al cuidado de la esposa del capturado.

Hombre capturado señaladom de abusar de una menor de ocho años en Medellín- foto alcaldía

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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La detención se hizo en vía pública en el barrio Cristo Rey de la comuna de Guayabal de Medellín.

El adulto de 62 años está siendo investigado por presuntamente abusar sexualmente de una menor de ocho años en repetidas ocasiones. La víctima era cuidada por la esposa del presunto agresor, ya en manos de las autoridades, ante las que deberá responder por los señalamientos.

“Quien atente contra la integridad de un menor sabe que lo vamos a buscar hasta llevarlo a la justicia para que pague por haberse metido con quienes para nosotros son intocables, nuestros niños y nuestras niñas de Medellín. La investigación permitió establecer que los hechos habrían ocurrido durante el mes de junio de este 2026, y que la presunta víctima, una niña de tan solo 8 añitos, permanecía bajo el cuidado de la esposa del hoy capturado”, agregó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Luego de la denuncia, la fiscalía recopiló la información necesaria para que un juez emitiera una orden de captura contra el hoy detenido, que espera ser judicializado por el presunto delito antes mencionado.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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