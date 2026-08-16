Antioquia activa una bolsa de $500 millones para recompensas para quienes denuncien a los pirómanos

Antioquia

El gobernador de Antioquia y el Dagran pasaron revista a las labores que adelantan los organismos de socorro en el incendio forestal del municipio de Abejorral, que ya ajusta varios días y que ha consumido más de 25 hectáreas. Desde allí, Andrés Julián Rendón expresó una preocupación por el aumento de reportes de conflagraciones.

Reportó que en lo que va corrido del año el departamento ha atendido 77 incendios, pero solo en el mes de agosto la cifra es 20, lo que ha afectado la fauna, las cuencas hídricas y el bosque. Lo más preocupante es que asegura que solo en Abejorral todos han sido provocados, por lo que implementó una estrategia.

“Quiero manifestar que nosotros vamos con el señor alcalde a constituir una bolsa de hasta 500 millones de pesos para que la comunidad nos ayude a identificar a los responsables de los incendios, porque de los 27 hechos que han registrado en los últimos meses aquí en la Abejorral de incendios, son todos ocasionados, y necesitamos esa información para judicializar a los responsables”, manifestó el mandatario.

Ante la actual coyuntura, el Dagran emite recomendaciones a las comunidades: abstenerse de hacer quemas en cultivos; además, evitar dejar material combustible en los bosques.