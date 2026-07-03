Antioquia conmemorará el 20 de julio en el Túnel del Toyo y se espera allí al presidente electo

Encuentro entre el presidente electo de Colombia, Aberlardo De la Espriella y el gobernador de Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Medellín

La Gobernación de Antioquia anunció que conmemorará el Día de la Independencia de nuestro país desde una de las obras de infraestructura más importantes para Colombia, el Túnel del Toyo.

Ese día, en el que se recuerda el Grito de la Independencia que ocurrió en 1.810, el inicio de la emancipación del dominio del imperio español y la creación de la primera Junta Suprema de Gobierno, se programó una ceremonia especial y actos protocolarios en ese desarrollo vial ubicado en el occidente antioqueño.

Programación especial

El acto oficial de conmemoración del departamento, que se cumplirá en esta Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, está programado para las 10 de la mañana del próximo 20 de julio.

Para el gobierno seccional, esta obra de infraestructura física es un símbolo de la residencia y persistencia de los antioqueños y por ello es el escenario adecuado para conmemorar la independencia de nuestro país.

La programación incluirá actividades musicales a cargo de Paola Jara, Jorge Villamizar, la Orquesta Departamental de Antioquia y otras manifestaciones culturales del departamento y el país.

La Gobernación de Antioquia tendrá esta conmemoración junto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para rendir homenaje a los héroes antioqueños y colombianos.

Es esperado Abelardo de la Espriella.

En este acto de conmemoración es esperado el presidente electo de nuestro país, Abelardo de la Espriella, quien recibió la invitación por parte del gobernador, Andrés Julián Rendón, durante una reciente visita que hizo el electo mandatario de los colombianos al municipio de San Pedro de Los Milagros.

El Túnel del Toyo

Este desarrollo vial que conectará al centro del país y Medellín con el Urabá antioqueño cuenta con este túnel que es el más largo de Latinoamérica con 9,73 kilómetros de longitud.

En todo el complejo vial hay 32 viaductos, 20 túneles cortos y este túnel principal.

Desde la Gobernación de Antioquia explicaron que “en el portal Cañasgordas del Túnel del Toyo, se homenajeará a quienes defienden nuestro país y a los antioqueños que con esfuerzo construyen futuro serán parte de esta celebración”.

Recientemente, esta obra de infraestructura física ha tenido controversia entre el gobierno nacional y el gobierno de Antioquia, por la instalación de los equipos electromecánicos que se requieren para que pueda entrar en funcionamiento.

Lo que se ha indicado por parte del gobierno de Antioquia es que la conexión entre Medellín y Urabá deberá estar lista antes de finalizar el año 2027.

Se espera que este encuentro de conmemoración del Día de la Independencia cuente con la participación de los funcionarios del gobierno seccional, el distrital de Medellín y de quienes harán parte del gabinete del nuevo gobierno nacional que asumirá el próximo 7 de agosto.