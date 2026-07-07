Medellín tendrá más recursos para remodelar el estadio Atanasio Girardot

Medellín, Antioquia

El Concejo de Medellín aprobó el proyecto que incrementa la Tasa Prodeporte y Recreación del 1,3 % al 2,5 %, con lo que el Distrito tendrá una nueva fuente de recursos para financiar la modernización del Estadio Atanasio Girardot.

El incremento corresponde a 1,2 puntos porcentuales adicionales sobre la tarifa actual y llegará al máximo permitido por la legislación nacional. El cambio se aplicará a los contratos que sean suscritos a partir del 1 de enero de 2027.

La Tasa Prodeporte no es un impuesto general para todos los ciudadanos. El cobro se genera principalmente con la suscripción de contratos y convenios de personas naturales o jurídicas con el Distrito de Medellín, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y otras entidades descentralizadas del nivel distrital.

¿Qué contratos pagan la Tasa Prodeporte?

La tasa se cobra sobre el valor total de los contratos y convenios gravados celebrados con las entidades públicas cobijadas por la norma. Actualmente, por cada $100 millones de un contrato sujeto a la tasa, el aporte es de $1,3 millones; con la nueva tarifa pasaría a $2,5 millones.

La legislación establece excepciones. Entre ellas están los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, los contratos educativos, los relacionados con refinanciación y servicio de la deuda pública y los contratos de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios.

El aumento financiará la remodelación del Atanasio Girardot

La distribución planteada conserva el 1,3 % que actualmente financia al INDER Medellín para programas deportivos, mantenimiento de escenarios y apoyo a deportistas.

La principal novedad está en los 1,2 puntos porcentuales adicionales. De los nuevos recursos obtenidos con ese incremento, el 90 % será destinado a la modernización y adecuación del estadio Atanasio Girardot, mientras el 10 % restante fortalecerá los apoyos de alimentación y transporte para niños, niñas y jóvenes vinculados a programas deportivos.

La remodelación contempla cambios en la cancha, graderías, camerinos y áreas técnicas, además de la construcción y adecuación de zonas VIP, palcos, suites y espacios comerciales. La estrategia de financiación también se articula con el modelo de explotación comercial del escenario, cuyos ingresos deberán contribuir a su modernización y sostenibilidad.

La tasa existe en Medellín desde 2020

Medellín creó la Tasa Prodeporte y Recreación en 2020, cuando el Concejo estableció una tarifa del 1,3 % para generar recursos adicionales destinados al deporte, la recreación, la actividad física y la infraestructura deportiva.

En ese momento se determinó que una parte del recaudo debía financiar alimentación y transporte de población beneficiaria de programas deportivos. Con la modificación aprobada, la ciudad aumenta la tarifa al 2,5 % y vincula el recaudo adicional directamente con uno de los principales proyectos de infraestructura deportiva de Medellín.