Medellín tendrá más recursos para remodelar el estadio Atanasio Girardot
El Concejo aprobó aumentar la Tasa Prodeporte del 1,3 % al 2,5 %. Parte de los nuevos recursos financiará la modernización del estadio.
Medellín, Antioquia
El Concejo de Medellín aprobó el proyecto que incrementa la Tasa Prodeporte y Recreación del 1,3 % al 2,5 %, con lo que el Distrito tendrá una nueva fuente de recursos para financiar la modernización del Estadio Atanasio Girardot.
El incremento corresponde a 1,2 puntos porcentuales adicionales sobre la tarifa actual y llegará al máximo permitido por la legislación nacional. El cambio se aplicará a los contratos que sean suscritos a partir del 1 de enero de 2027.
La Tasa Prodeporte no es un impuesto general para todos los ciudadanos. El cobro se genera principalmente con la suscripción de contratos y convenios de personas naturales o jurídicas con el Distrito de Medellín, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y otras entidades descentralizadas del nivel distrital.
¿Qué contratos pagan la Tasa Prodeporte?
La tasa se cobra sobre el valor total de los contratos y convenios gravados celebrados con las entidades públicas cobijadas por la norma. Actualmente, por cada $100 millones de un contrato sujeto a la tasa, el aporte es de $1,3 millones; con la nueva tarifa pasaría a $2,5 millones.
La legislación establece excepciones. Entre ellas están los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales, los contratos educativos, los relacionados con refinanciación y servicio de la deuda pública y los contratos de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios.
El aumento financiará la remodelación del Atanasio Girardot
La distribución planteada conserva el 1,3 % que actualmente financia al INDER Medellín para programas deportivos, mantenimiento de escenarios y apoyo a deportistas.
La principal novedad está en los 1,2 puntos porcentuales adicionales. De los nuevos recursos obtenidos con ese incremento, el 90 % será destinado a la modernización y adecuación del estadio Atanasio Girardot, mientras el 10 % restante fortalecerá los apoyos de alimentación y transporte para niños, niñas y jóvenes vinculados a programas deportivos.
La remodelación contempla cambios en la cancha, graderías, camerinos y áreas técnicas, además de la construcción y adecuación de zonas VIP, palcos, suites y espacios comerciales. La estrategia de financiación también se articula con el modelo de explotación comercial del escenario, cuyos ingresos deberán contribuir a su modernización y sostenibilidad.
La tasa existe en Medellín desde 2020
Medellín creó la Tasa Prodeporte y Recreación en 2020, cuando el Concejo estableció una tarifa del 1,3 % para generar recursos adicionales destinados al deporte, la recreación, la actividad física y la infraestructura deportiva.
En ese momento se determinó que una parte del recaudo debía financiar alimentación y transporte de población beneficiaria de programas deportivos. Con la modificación aprobada, la ciudad aumenta la tarifa al 2,5 % y vincula el recaudo adicional directamente con uno de los principales proyectos de infraestructura deportiva de Medellín.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...