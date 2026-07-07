EPM reporta perdidas de $25.000 millones por hurto y vandalismo en primer semestre del 2026

Medellín, Antioquia

El hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM han dejado daños cercanos a los $25.000 millones durante 2026, únicamente por las afectaciones registradas en la red subterránea de energía.

Los casos se concentran principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, además de Medellín, Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, donde la infraestructura del sistema de distribución ha sido afectada principalmente por el robo de elementos para la comercialización ilegal de cobre.

Como consecuencia de estos hechos, más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones en el servicio de energía, mientras que los eventos relacionados con hurto y vandalismo han tenido una duración promedio de 24,6 horas.

Un kilómetro de cable puede costar $550 millones

El impacto económico no se limita a los cables robados. Los ataques también han afectado transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección y tapas de seguridad, entre otros componentes necesarios para la operación del sistema.

Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de $7.200 millones a reparar y reponer infraestructura afectada por estos hechos en Antioquia y el Valle de Aburrá. Sin embargo, solo durante lo corrido de 2026, los daños en las redes subterráneas ya se acercan a los $25.000 millones.

La empresa estima que reponer un solo kilómetro de cable de media tensión puede costar aproximadamente $550 millones y el proceso puede tardar hasta 14 meses, dependiendo de la magnitud de los daños y la disponibilidad de materiales y equipos especializados.

Advierten riesgo de interrupciones masivas

EPM alertó que el hurto de cables de media tensión y los ataques a las redes asociadas a las subestaciones del Valle de Aburrá representan un riesgo para la confiabilidad del sistema eléctrico.

Según la empresa, afectaciones simultáneas en estas instalaciones podrían provocar interrupciones masivas y prolongadas para usuarios residenciales, establecimientos comerciales e industrias, con consecuencias sobre los procesos productivos.

“Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, explicó Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM.

La empresa también reportó casos de vandalismo mediante el vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos en cámaras subterráneas, una práctica que reduce la vida útil de equipos y cableado.

EPM advirtió que las inversiones necesarias para reparar los daños tienen incidencia en los costos reconocidos por la regulación del sector, lo que puede trasladarse a las facturas de los usuarios.

La empresa pidió reportar intervenciones sospechosas o no autorizadas en redes, postes y cámaras subterráneas a través de la línea de WhatsApp habilitada para estos casos: (301) 516 11 81.