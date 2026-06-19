El gobernador de Antioquia insiste en el abandono del Túnel del Tuyo por parte del Gobierno Nacional

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le exigió al Gobierno Nacional que instale de manera inmediata los equipos electromecánicos que se requieren para la entrada en operación del Túnel del Toyo y los cuales estarían almacenados desde hace varios meses.

El mandatario seccional cuestionó el actuar del Gobierno Nacional y el abandono para el departamento y el país, debido a que no se ha podido culminar la nueva Vía al Mar, que conectará al centro del país con el Urabá antioqueño.

Insistió Andrés Julián Rendón en que es necesario culminar unas obras indispensables para la entrada en operación de este eje vial, correspondientes a la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, que son responsabilidad del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, y el contratista CALMA.

Molestia por afirmaciones del Presidente

Las críticas del gobernador se incrementaron por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro esta semana, quien dijo que está a punto de terminar esta obra con una inversión superior al billón de pesos.

El gobernador protestó contra esta afirmación del Presidente por quererse apropiar de esta obra que ha tenido un gran esfuerzo por parte del gobierno seccional y el gobierno distrital de Medellín con los recursos económicos que se han requerido para su desarrollo.

Según Rendón, “la mayor parte de los equipos electromecánicos deben instalarse en el túnel principal, una estructura que se encuentra terminada desde hace más de ocho meses. Aunque la galería de rescate avanza en trabajos finales de drenaje y obras complementarias de impermeabilización, estas actividades no representan ningún impedimento técnico para iniciar la instalación de los equipos.

Medellín y Antioquia asumieron el proyecto

Dijo además que, pese a que el Gobierno de Gustavo Petro dejó abandonado este proyecto, Antioquia y Medellín asumieron la responsabilidad de sacar adelante una obra fundamental para la competitividad.

Vale la pena recordar que estas entidades territoriales invirtieron más de 3 billones de pesos para garantizar el avance de esta infraestructura en el Tramo 1, mientras el Tramo 2, que estaba bajo responsabilidad nacional y lo cedieron a la región, supera hoy el 80 por ciento de ejecución.

En la actualidad, se está a la espera de que el Gobierno Nacional, el INVÍAS y el contratista CALMA comiencen con la instalación de todos los equipos electromecánicos que se encuentran almacenados en bodegas hace varios meses y que podrían irse instalando al tiempo que se avanza con la culminación de las obras civiles.

Concluyó el gobernador de Antioquia que “debían haber comenzado instalación desde noviembre de 2025”. Pero la desidia del Gobierno, de la que parece haberse contagiado el contratista CALMA, tiene esos equipos embodegados, acumulando polvo y mugre”.

Lo que indica el INVÍAS

El director del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, Juan Guillermo Jiménez, aseguró que “los equipos electromecánicos sí están listos. Aquí, más que un tema mediático y un tema político, estamos hablando de un tema técnico. Tenemos que instalar cables y equipos que no se pueden mojar; aún persisten las inundaciones, aún persisten las goteras y es en el túnel de evacuación, no es en el túnel principal, que de hecho está muy bien construido y ya podemos verlo”.

Por su parte, la directora de obra de instalación de equipos electromecánicos, Gloria Cecilia Ospina, “primero hay que hacer unas obras preliminares que son todas las canalizaciones y bandejas; deben terminarse las actividades de obra civil para nosotros instalar los equipos que corresponden y presurizar las galerías”.

Se espera que en el acuerdo entre el INVÍAS y el Gobierno seccional se avance en las obras civiles de preparación para la instalación de los equipos electromecánicos.