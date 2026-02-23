El Túnel del Toyo está listo para la instalación de equipos electromecánicos por parte del INVÍAS

Medellín

Luego de visitar las obras de la nueva Vía al Mar y el Túnel del Toyo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que actualmente el gobierno nacional no tiene ni una sola razón para abstenerse de instalar los equipos electromecánicos, los cuales son fundamentales para la puesta en funcionamiento de este eje vial que conectará al centro del país con el mar Caribe, en menos tiempo y bajo mejores estándares de calidad y seguridad.

El túnel, de 9,7 kilómetros de longitud, hace parte del tramo que está totalmente terminado y listo para que el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, comience la instalación de estos equipos, que garantizará una adecuada operación de este eje vial.

¿Qué equipos se requieren allí?

Los equipos que deben instalarse son los ventiladores, el sistema contra incendios, las cámaras de seguridad y movilidad, la señalización y otros elementos de seguridad.

Esta tecnología ya puede instalarse en el tramo que va desde Cañasgordas hasta el municipio de Giraldo, en el Occidente del departamento de Antioquia, es decir, en el 75 por ciento de esta obra de infraestructura.

El 25 por ciento de la obra que falta hace parte del tramo 2 ubicado entre las localidades de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, el cual está a cargo del departamento de Antioquia y el distrito de Medellín, y se podrá avanzar en la instalación de equipos a medida que se vayan concluyendo los trabajos en ese sector.

Los equipos están en una bodega.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó: “Estamos en el túnel más largo de América, cuya culminación estuvo a cargo de la Gobernación de Antioquia y del Distrito de Medellín, y que se encuentra listo para que el Invías le ordene a su contratista instalar los equipos electromecánicos que tiene en bodega desde hace más de un año; no instalarlos es deshonrar un compromiso que asumió con nosotros, a instancias de la Contraloría General de la República, donde quedó muy claro que, una vez se culminara esta obra, que se terminó en diciembre del año pasado, ellos procederían a instalar los equipos”.

Propuesta para avanzar en la instalación de equipos

La Gobernación de Antioquia ya le propuso al contratista que debe instalar los equipos electromecánicos en este túnel que, en caso de no contar con los recursos girados por el Gobierno Nacional, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia le podría tramitar un crédito puente por 120 mil millones de pesos, cuyo costo financiero asumiría la Administración Departamental, con el objetivo de comenzar de manera inmediata los trabajos para lograr poner en funcionamiento este tramo vial.

Para el gobernador, Andrés Julián Rendón, “si quieren buscar excusas, encontrarán muchas, pero la verdad es que no tienen ni una sola razón para abstenerse de comenzar ya a instalar los equipos electromecánicos”.

¿Qué dice el interventor del proyecto?

Óscar Adrián Moreno, interventor del proyecto Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo, dijo que en el tramo principal ya el proyecto está totalmente listo para que se instalen estos equipos.

Moreno dijo: “El 75 % de todo el tramo está listo para que se haga ya la instalación de esos equipos”. Este trabajo se estima que dure aproximadamente un año completo, toda la instalación en el túnel principal y en los otros túneles que ya están listos”.

Según el interventor, hace más de seis meses que ningún delegado del Invías va al proyecto, por lo que no conocen el avance del mismo. La demora en la instalación de los equipos electromecánicos retrasa la apertura del proyecto 18 meses y, por consiguiente, la conectividad con y el desarrollo del departamento y del país.