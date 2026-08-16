Con una recompensa, buscan a ladrones en el Suroeste y Occidente de Antioquia

Antioquia

En las redes sociales circularon dos videos en los que quedaron registrados varios sujetos robando a ciudadanos en dos partes de Antioquia. Por lo que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, está ofreciendo millonarias recompensas para identificarlos y capturarlos.

El primer caso se reportó el sábado en la mañana en el suroeste del departamento. Dos hombres armados intimidaron a otra persona con arma de fuego y le habrían hurtado sus pertenencias. La víctima que portaba una cámara en el casco grabó a los delincuentes que ahora son buscados por la policía.

Según la denuncia, estas dos personas que se movilizan en una motocicleta blanca con visos amarillos tienen azotada la vía Remolino y Bolombolo. Luego de conocer la grabación, el gobernador ordenó que se ubiquen lo más pronto posible.

“Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que nos permita su identificación, judicialización y captura. Pedimos todo el apoyo ciudadano para que nuestra Fuerza Pública pueda cazar a estos criminales”, escribió en cuenta de X.

El segundo caso ocurrió la noche del sábado, pero en el área urbana de Santafé de Antioquia. En esta turística población del Occidente varios hombres en moto acompañaban a dos personas que intimidaron a una persona y le robaron sus pertenencias y huyeron. Para capturarlos, el gobernador también ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos.