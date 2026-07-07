Hoy habrá pantallas gigantes en todo Medellín para ver el partido entre Colombia y Suiza

Pantalla gigante para el partido de la Selección Colombia en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

A partir de las 2 de la tarde comenzará la programación especial que tiene preparada la Alcaldía de Medellín para acompañar a la Selección Colombia desde los barrios y corregimientos de la ciudad.

El partido, que se transmitirá en pantallas gigantes en toda la ciudad, será la oportunidad para la integración de las comunidades alrededor del fútbol y el partido del equipo colombiano contra Suiza.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga explicó que “estamos listos, desde la Alcaldía de Medellín, hemos dispuesto pantallas gigantes en todas las comunas y corregimientos de Medellín”.

¿Dónde estarán las pantallas?

Las diferentes comunas tendrán la posibilidad de integrarse alrededor de la transmisión de este partido, en zonas que son tradicionales para los eventos de ciudad en sus respectivos barrios.

De esta manera, en la comuna 1 la pantallas estará instalada en la estación del Metrocable de Santo Domingo; para la comuna 2, Santa Cruz, el partido se podrá disfrutar en la cancha La Frontera; en la Comuna 3 o Manrique, la pantalla se instalará en la cancha cubierta del Parque Gaitán y en la comuna 4, Aranjuez, el partido se podrá ver en tres lugares: El Parque del Calvario, El Parque de los Deseos y el Parque Norte.

En la zona noroccidental de Medellín en la comuna 5 o Castilla el partido se podrá disfrutar en el Parque Juanes de la Paz; en la comuna 6, correspondiente al Doce de Octubre, la integración de la comunidad se tiene prevista en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez; en Robledo, que es la comuna 7, la pantalla estará instalada en la cancha polideportiva cubierta Córdoba.

En el centro oriente de Medellín, las pantallas se instalarán en e Parque de Villa Hermosa, en la comuna 8; en Buenos Aires, Comuna 9, en la Cancha Alejandro Echavarría.

En la Candelaria, comuna 10, que corresponde al centro de la ciudad, la pantalla se instalará en el Parque de Boston.

Para la comuna de Laureles – Estadio, la proyección será en la Fan Zone ubicada en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y afuera de la tribuna occidental del estadio.

Para la comuna de La América se programó esta actividad en el parque del barrio La Floresta y en San Javier, en la cancha del barrio Antonio Nariño.

En el suroriente de Medellín habrá pantalla en la plazoleta de la estación Metro de El Poblado.

En el suroccidente, se tiene previsto que se congreguen los hinchas en la Cancha Cubierta de Campo Amor y la Unidad Deportiva de Belén Rincón.

Pantallas en los corregimientos

En los corregimientos, las pantallas estarán en la Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya de Palmitas, la cancha La Loma de San Cristóbal, el parque principal de San Antonio de Prado y las casas de gobierno de Altavista y Santa Elena.

Pantalla especial en el Parque Norte

Desde Metroparques anunciaron que para el partido e esta tarde se dispondrá de una pantalla gigante en el Parque Norte, con ingreso gratuito y con el objetivo de la integración familiar.

Esta pantalla estará en la zona picnic y quienes asistan con la camiseta de la Selección Colombia tendrán descuentos en el ingreso a las atracciones mecánicas, beneficio que estará vigente durante los días en que juegue el equipo y se mantendrá mientras permanezca dentro de la competencia mundialista.