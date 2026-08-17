Un grupo de voluntarios ha distribuido casi 60 toneladas de ayudas desde el aeropuerto de Medellín

Medellín

Cada día se van conociendo más historias de grupos de personas que se han unido para apoyar a las poblaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto; algunas han tenido toda la visibilidad y otras han trabajado de manera silenciosa, pero ininterrumpidamente. En esta ocasión se trata del Grupo de Búsqueda y Rescate de Colombia, que se aliaron con las empresas que trabajan en el aeropuerto aérea Enrique Olaya Herrera de Medellín.

Desde esta terminal, mediante la iniciativa Misión Esperanza 2026, han logrado movilizar hacia zonas devastadas cerca de 60 toneladas de ayuda humanitaria, tanto vía aérea como terrestre, a los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Quindío. Muchas han llegado a zonas de difícil acceso como San José del Palmar, Miravalle y Cartago, entre muchas más.

Se tiene planeado que este lunes salga un camión cargado con nueve toneladas de ayudas humanitarias para el Eje Cafetero, para apoyar a las personas afectadas por el devastador terremoto.

Las personas que se quieran sumar a esa iniciativa de entrega de ayudas como alimentos no perecederos, elementos de aseo personal, ropa en buen estado, medicamentos, cobijas, incluso elementos de construcción, pueden llevarlos al hangar del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, donde los voluntarios organizan la distribución de la carga.