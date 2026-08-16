Un hombre murió al volcarse el vehículo de transporte público en el que se movilizaba en Andes

Andes- Antioquia

La mañana de este domingo, como de costumbre, los campismos de las zonas rurales salen a las áreas urbanas a comercializar sus productos y hacer el mercado, además de otras compras para la semana laboral. Pero esa rutina se vio alterada por un accidente de tránsito reportado en el corregimiento de Santa Inés en el municipio de Andes, Suroeste de Antioquia.

Wilson de Jesús Gallego era uno de esos campesinos. Esta mañana tomó el transporte público para llegar al corregimiento junto con otras personas y la carga, entre ellas el café que iba a ser comercializado. Pero en la vereda El Cedrón el vehículo se volcó y la única persona que se vio afectada fue el señor Gallego, que perdió la vida. Las demás personas no sufrieron afectaciones, según el reporte de los bomberos.

Al lugar llegaron funcionarios del tránsito municipal apoyados por los bomberos, que trasladaron el cuerpo hacia el área urbana donde se identificó plenamente.

Parte de la carga quedó esparcida en la carretera rural y algunos, mientras se hacía la inspección al cuerpo, recogieron lo que pudieron para no perder mucho luego de este accidente de tránsito que cobra la vida de un campesino. Las causas del siniestro se están investigando para determinar si fue una falla mecánica o qué ocurrió.

Recordemos que el sábado en la tarde, en la población de Cocorná, un bus de servicio público también se volcó en la autopista Medellín-Bogotá, sector Calderas, ocasionando la muerte a dos pasajeros y heridas a siete más, cuatro con alguna gravedad.