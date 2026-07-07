Ejército frustra atentado del ELN y recupera movilidad en vías del departamento de Chocó

Vehículo con explosivos en las vías de Chocó. Cortesía: Ejército Nacional

Chocó

Gracias a una rápida y efectiva operación, tropas de la Brigada 15 del Ejército lograron neutralizar un acto terrorista del grupo armado ilegal ELN que buscaba bloquear una importante vía del suroccidente colombiano.

El hecho ocurrió en el sector El Tapón, municipio de Tadó en el departamento de Chocó, sobre el eje vial que conecta al departamento del Chocó con la ciudad de Pereira. Miembros del grupo ilegal dejaron un carro tanque atravesado en la vía para interrumpir el paso de vehículos y personas.

Unidades antiexplosivas de la Brigada 15 se desplazaron de inmediato al lugar, verificaron la posible presencia de artefactos explosivos en el interior del vehículo y procedieron a removerlo de forma segura. Tras la intervención, se restableció completamente el flujo vehicular en este tramo de la carretera.

“Con estas acciones, nuestros soldados buscan determinar si el vehículo contenía explosivos reales o si se trataba de una falsa alarma, protegiendo así la vida de los civiles que transitan por la zona”, indicaron fuentes militares.

La Brigada 15 del Ejército reafirmó su compromiso con la seguridad de la región: continuarán desplegando todas sus capacidades para contrarrestar cualquier acción del ELN que amenace a la población civil y viole los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Actualmente, los soldados mantienen presencia permanente en el sector para garantizar la normalidad y brindar condiciones de seguridad a los habitantes de Chocó.