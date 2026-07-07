Selección Colombia: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde contra Suiza en octavos de final?

El Estadio BC Place de la ciudad de Vancouver será el escenario para el encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Colombia y Suiza. La ‘Tricolor’ logró avanzar a esta ronda luego de vencer a Ghana, con gol de Jhon Arias, mientras que los suizos dejaron en el camino a la selección de Argelia.

El equipo de Néstor Lorenzo, que no conoce la derrota en el campeonato, buscará sumar su quinta victoria en el campeonato mundialista y así continuar con opciones de avanzar a la siguiente ronda, e igualar su participación en Brasil 2014 que es la mejor en la historia.

Estos son los escenarios que el equipo enfrenta para este partido frente a la selección de Suiza y lo que tendría que ocurrir para que logre quedarse con uno de los ocho cupor para los cuartos de final del Mundial.

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¿Qué pasa si Colombia le gana a Suiza?

Es el resultado que la Selección Colombia saldrá a buscar, pues, en caso de vencer a la selección de Suiza, se clasificará directamente a la fase de cuartos de final e igualará su mejor participación en una Copa Mundial, tras lo hecho en Brasil 2014 cuando avanzó a esta fase y posteriormente fue eliminado por el anfitrión.

De darse la victoria y la clasificación, la ‘Tricolor’ se estaría enfrentando por la ronda de cuartos de final contra el ganador del partido entre Argentina y Egipto, el próximo sábado 11 de julio, a las 8:00 p.m., hora colombiana, nuevamente en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

¿Qué pasa si Colombia pierde contra Suiza?

Es el peor escenario para la selección colombiana, pues,de darse el resultado adverso, el equipo nacional quedará eliminado inmediatamente de la Copa Mundial, y Suiza avanzará a los cuartos de final.

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¿Qué pasa si Colombia y Suiza empatan?

Si la Selección Colombia empata con Suiza en los 90 minutos reglamentarios, deberá jugar dos tiempos extra, cada uno de 15 minutos. En caso de que la igualdad se mantenga durante los 120 minutos de partido, se pasará a los lanzamientos desde los once pasos. De esta manera, se determinará la selección que continuará en competencia y la que quedará elimina.