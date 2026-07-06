Colombia vs. Suiza: Posible nómina de la Selección para su partido por octavos de final

La selección Colombia ya se prepara para lo que será el partido frente a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llegó a esta instancia del torneo, luego de dejar en los dieciseisavos de final a la selección de Ghana, con una única anotación de Jhon Arias.

En estos octavos de final, su rival será la selección de Suiza, que se clasificó a esta fase luego de vencer 2-0 a Argelia. Los dirigidos por Murat Yakin clasificaron a los dieciseisavos de final como líderes del grupo B, con siete puntos, y por el momento no conocen la derrota en el torneo mundial.

Por su parte, Colombia llega con una baja importante para este encuentro, pues Jhon Córdoba tendría una lesión que le impediría jugar en lo que resta del campeonato, tras la lesión sufrida en el último partido frente a Ghana. Por esta razón, el técnico Néstor Lorenzo deberá realizar modificaciones en el equipo titular.

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Posible nómina Selección Colombia vs. Suiza

Uno de los cambios obligados para este partido es en la delantera, donde se espera que la posición de Córdoba sea tomada por Luis Suárez, que fue titular en los primeros partidos de la selección en el Mundial y que fue determinante para la victoria frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

Se espera que este sea el único cambio para el partido contra Suiza, y que el entrenador mantenga la misma nómina titular utilizada en los primeros partidos de la fase de grupos y en la clasificación contra Ghana.

Así formaría Colombia:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Javier Suárez y Luis Díaz.

En caso de una victoria, la selección colombiana igualaría su mejor participación en un Mundial, luego de que llegara a los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014 y que no pudo repetir en Rusia 2018, donde fue eliminada en octavos de final.

Formación de Suiza

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Ruben Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Colombia vs. Suiza

El partido está programado para este martes 7 de julio, a partir de las 3:00 p.m., hora colombiana, en el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver en Canadá. Podrá seguir la transmisión del partido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

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