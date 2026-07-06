Medellín respalda Bloques de Seguridad Urbana y pide coordinación real entre nación y regiones

Medellín, Antioquia

La propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella de crear Bloques de Seguridad Urbana ha recibido el respaldo del mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Según lo expresado por el alcalde de la capital de Antioquia, esta iniciativa fue calificada como positiva.

Según manifestó Gutiérrez, las principales problemáticas son la extorsión y el hurto, a pesar de la reducción histórica en la tasa de homicidios que ha registrado Medellín. Se resalta la efectividad de estrategias locales como el bloque de búsqueda contra atracadores y la central contra atracos, aunque se insiste en la necesidad de fortalecer la investigación criminal y la recuperación de bienes incautados a estructuras delictivas.

Por ello, Gutiérrez expuso que la lucha contra la criminalidad en las ciudades debe realizarse de forma coordinada entre la Fiscalía, la Policía, el Ejército, los gobiernos locales y el Gobierno nacional.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, priorice el trabajo conjunto tanto con alcaldes como con gobernadores de las regiones del país, corrigiendo la falta de articulación que se presentó durante el Gobierno de Gustavo Petro. Este último fue criticado por no abordar los temas de seguridad con las autoridades locales y por priorizar actividades públicas en lugar de la coordinación institucional.

“Es increíble que hoy en el país se vuelva noticia que un presidente diga que va a trabajar con los alcaldes. Eso era lo que siempre debió haber pasado. Lo que pasa es que con Petro no se pudo. Petro trabajó con los delincuentes. Aquí, cuando venía a Medellín, venía a hacer tarimazos, no a reunirse con uno en temas de seguridad”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Por otra parte, se conocieron conversaciones entre el Gobierno de Medellín y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en las que se compartió la experiencia de la actual administración en auditoría forense para detectar corrupción, con el propósito de replicar este modelo a nivel nacional.

Por último, se resaltó la disposición del nuevo Gobierno de gobernar desde y para las regiones, alejándose del centralismo.