Indignación en Antioquia por crueldad animal: hombre lanza gato al vacío

Antioquia

Un video que muestra a un hombre lanzando a un gato por un barranco ha generado una ola de rechazo e indignación en el departamento de Antioquia. El acto de maltrato, calificado como de extrema crueldad, ha sido ampliamente repudiado por la comunidad y las autoridades locales.

Según las imágenes que circulan en redes, el sujeto tomó al felino de las patas traseras y lo arrojó desde una gran altura. El hecho según lo denunciado habría ocurrido en el municipio de Zaragoza. Según se pudo conocer, el impacto provocado por el lanzamiento del felino habría provocado la muerte del animal.

El hecho, ocurrido presuntamente en las últimas horas, ha causado conmoción entre los habitantes, quienes expresan su repudio ante lo que consideran un acto de barbarie injustificable.

La Alcaldía de Zaragoza se pronunció de manera enfática a través de un comunicado oficial. En el documento, la Administración Municipal rechaza “de manera categórica cualquier acto de maltrato animal” y manifiesta su solidaridad con quienes defienden el bienestar de los animales.

Sin embargo, la Alcaldía aclaró que, hasta el momento, no se ha confirmado que los hechos hayan ocurrido dentro del municipio. “Frente a las imágenes y videos que circulan en redes sociales, hasta el momento no se ha confirmado que los hechos hayan ocurrido en el municipio”, precisa el comunicado.

De comprobarse que el acto se registró en territorio zaragoseño, las autoridades locales adelantarán las investigaciones correspondientes en conjunto con la Policía Nacional y los organismos competentes “para identificar a los responsables y aplicar las sanciones establecidas por la ley”.

La Administración Municipal reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad al compartir información, evitando la desinformación y permitiendo el avance de las investigaciones.

Este caso se suma a otros episodios de maltrato animal que han despertado alertas en la región y ha reavivado el debate sobre la necesidad de mayor conciencia y sanciones más estrictas contra la violencia hacia los animales.