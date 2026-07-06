Personal médico del Hospital Alma Mater realiza plantón por falta de pagos y colapso en atención

Medellín, Antioquia

Ante la crisis financiera y operativa que atraviesa el Hospital Alma Mater desde hace aproximadamente 18 meses, el equipo médico y de salud del centro universitario realizó un plantón para exigir respuestas de las directivas, la Universidad de Antioquia y los gobiernos Nacional y Departamental.

La protesta, según indicaron desde el personal médico, se realizó con el objetivo de alertar a la comunidad sobre la situación que afecta tanto a los trabajadores como a los pacientes de alta complejidad que tradicionalmente atiende este hospital.

Según explicó Iván Mauricio Trompa, médico especialista en medicina interna y subespecialista en enfermedades infecciosas, y uno de los voceros, la principal causa de la crisis son los millonarios incumplimientos en los pagos por parte de las EPS, especialmente Nueva EPS y Savia Salud. “Esta deuda ha generado una severa escasez de insumos médicos, el recorte de procedimientos electivos y retrasos prolongados en los salarios del personal”.

Asimismo, se pudo conocer que, a la fecha, a muchos trabajadores, particularmente médicos, les adeudan hasta tres meses de salario, incluyendo la prima de mitad de año. “Esta situación ha provocado la salida masiva de profesionales y, en los últimos días, despidos de especialistas, sobre todo en el servicio de urgencias, cuyas justificaciones aún no han sido aclaradas por las directivas”, dijo el infectólogo y vocero, el médico Iván Mauricio Trompa.

El recorte de personal ha sobrecargado los turnos de los médicos generales, enfermeras de urgencias y de servicios críticos. Paralelamente, los pacientes enfrentan demoras y suspensiones en cirugías y tratamientos por falta de medicamentos, insumos y personal especializado, como anestesiólogos e instrumentadores quirúrgicos, lo que ha obligado incluso al cierre de varios quirófanos.

Desde hace varios meses, el cuerpo médico ha sostenido reuniones con las directivas del hospital, la Rectoría de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Medicina buscando alternativas para superar la crisis. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuestas concretas.

Lo que es cierto, indican los expertos, es que la situación del Alma Mater refleja los problemas estructurales del sistema de salud colombiano, pero sus consecuencias directas amenazan la continuidad de la atención especializada en una institución clave para Antioquia y el país.