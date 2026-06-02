Medellín tendrá Fan Zone para vivir el Mundial 2026

Medellín, Antioquia

Medellín contará con una Fan Zone oficial para el Mundial de 2026, un espacio que permitirá a los hinchas reunirse para ver los encuentros de la Selección Colombia y vivir la fiesta del fútbol sin necesidad de viajar a las sedes del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La iniciativa busca convertir al Coliseo Iván de Bedout en uno de los principales escenarios de encuentro para los aficionados durante el campeonato. Allí se instalarán pantallas gigantes y se desarrollarán actividades complementarias para que los asistentes disfruten de una experiencia similar a la que se vive en los estadios mundialistas.

Un espacio para los hinchas

Las denominadas Fan Zone se han convertido en uno de los elementos más representativos de las Copas del Mundo. Estos espacios reúnen a miles de personas para seguir las transmisiones en vivo de los partidos, compartir actividades recreativas y participar en eventos relacionados con el fútbol.

En el caso de Medellín, el proyecto pretende reunir a familias, grupos de amigos y seguidores de la Selección Colombia en un ambiente seguro y organizado, aprovechando la capacidad y ubicación estratégica del Coliseo Iván de Bedout.

La experiencia de Medellín en eventos FIFA

La elección de Medellín para albergar una Fan Zone también está relacionada con la experiencia que ha acumulado la ciudad en la organización de eventos internacionales de fútbol. En los últimos años, la capital antioqueña fue sede de competencias organizadas por la FIFA y recibió miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Esa trayectoria permitió consolidar infraestructura, logística y experiencia institucional para desarrollar actividades de gran formato asociadas al deporte y al entretenimiento masivo.