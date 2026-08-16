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16 ago 2026 Actualizado 13:45

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Medellín

Hombres armados dispararon contra un camión con ayudas humanitarias entre Antioquia y Chocó

El hecho se reportó en la vía Medellín-Quibdó, en el sector de La Herradura, jurisdicción de Ciudad Bolívar.

Camión con ayudas humanitarias atacado con disparos en Ciudad Bolivar, Antioquia- foto cortesía

Camión con ayudas humanitarias atacado con disparos en Ciudad Bolivar, Antioquia- foto cortesía

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Medellín
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Antioquia

Hombres armados que se movilizaban en motocicletas atacaron con disparos un camión que transportaba ayudas humanitarias desde el Valle de Aburrá hacia el departamento del Chocó. No hay personas heridas.

Según el reporte del caso, varios camiones salieron la noche del sábado desde el municipio de Itagüí con rumbo a Chocó cargados con ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto, pero en el sector La Herradura del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en límites con El Carmen de Atrato, Chocó, cuatro hombres en moto dispararon contra uno de los camiones que recibió cuatro impactos de bala que no afectaron al conductor ni afectó la mercancía.

Agrega el informe de que otro camión que venía detrás arrolló a una motocicleta, impidiendo que el ataque continuara. Luego se desplazó personal de policía que verificó la situación y realizó acompañamiento a las personas que viajaban en el camión atacado con los disparos.

Aunque la policía trató de ubicar a los responsables, estos no se lograron encontrar. Mientras que los vehículos continuaron su recorrido.

En la zona se reporta presencia del Clan del Golfo, subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y el grupo delincuencial Carne Rancia.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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