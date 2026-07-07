Estos son los alcaldes que respaldan los bloques de seguridad urbana anunciados por De la Espriella. Getty Images y Facebook: Cristian Portilla, Fico Gutiérrez, Alejandro Char y Alejandro Eder.

La seguridad fue uno de los puntos clave en la campaña del presidente electo Abelardo De la Espriella. Es por ello que el nuevo mandatario busca poner en marcha sus propuestas en este ámbito desde el mismo día de su posesión, el próximo 7 de agosto de 2026.

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En ese sentido, De la Espriella anunció a través de su cuenta de X que firmará, tras el inicio de su periodo, un decreto con el que busca reglamentar la creación de la estrategia denominada “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”.

¿Cuáles son los alcaldes que respaldan los bloques de seguridad ciudadana?

En el mismo mensaje, el presidente electo mencionó directamente cuáles serán las ciudades en las que se implementarán los bloques de seguridad ciudadana, en virtud de los problemas de orden público que estas capitales vienen presentando.

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Así las cosas, De la Espriella invitó a ser parte de esta iniciativa a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Uno a uno, los mandatarios de estas ciudades se han ido manifestando a favor de la propuesta del presidente, poniendo a disposición del nuevo gobierno sus facultades y capacidades en materia de seguridad.

Alejandro Char en Barranquilla

Tras el anuncio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las administraciones locales para enfrentar los problemas de seguridad.

“Presidente, recibimos esta noticia con mucho beneplácito y esperanza. Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días. Los alcaldes necesitamos ese apoyo para devolverles la tranquilidad y la confianza a nuestros ciudadanos”, afirmó Char.

Carlos Fernando Galán en Bogotá

Galán calificó el anuncio de De la Espriella como una “noticia muy importante” y manifestó la disposición de Bogotá para coordinar acciones con el Gobierno Nacional.

Sin embargo, señaló que la ciudad requiere un mayor respaldo de la Fuerza Pública para mantener y fortalecer las operaciones contra las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas.

Alejandro Eder en Cali

El mandatario caleño afirmó que la iniciativa responde a las realidades que enfrentan territorios como Cali, golpeada por recientes atentados terroristas atribuidos a grupos narcotraficantes que operan en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Eder agregó que está a la espera de una reunión con el presidente electo para abordar estos temas y reiteró que Cali está lista para aportar y trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno.

Federico Gutiérrez en Medellín y el gobernador de Antioquia

La propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, de crear Bloques de Seguridad Urbana ha recibido el respaldo del mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

“Es increíble que hoy en el país se vuelva noticia que un presidente diga que va a trabajar con los alcaldes. Eso era lo que siempre debió haber pasado”, sentenció ‘Fico’.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se manifestó a favor de los bloques de seguridad. “En buena hora la decisión de fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país”, expresó.

Adicionalmente, el mandatario de los antioqueños propuso extender la estrategia para crear unidades especiales enfocadas en atacar las finanzas ilegales desde la ruralidad.

Cristian Portilla en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, le respondió al presidente De la Espriella respaldando esta iniciativa y aseguró que presentará un informe con cifras, estrategias y plan de seguridad para blindar la ciudad ante los hurtos, extorsiones y homicidios.

“Es fundamental que los alcaldes podamos contar con el respaldo presidencial en la lucha contra los bandidos. Desde ya prepararemos un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga, para presentárselo y que sea estudiado antes de la firma del Decreto”, señaló el alcalde Portilla.

Dumek Turbay en Cartagena

El anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre la firma del decreto que dará vida al Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana el próximo 7 de agosto, generó una inmediata respuesta por parte del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien solicitó decisiones contundentes desde el nivel central para desarticular las estructuras criminales que operan en la capital de Bolívar.

Como muestra del compromiso de la administración local para articular esfuerzos contra el homicidio, el atraco y la extorsión, Turbay Paz extendió una propuesta formal al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ofreciendo a Cartagena como la sede oficial para el desarrollo del primer gran Consejo de Seguridad Nacional enfocado en el nodo de la Región Caribe.