De la Espriella anuncia bloque de seguridad urbana y Char respalda la iniciativa

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 7 de agosto firmará un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia con la que busca fortalecer la lucha contra la criminalidad en las principales ciudades del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella informó que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con el propósito de diseñar, a partir de las necesidades de cada territorio, “la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”.

“El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria. ¡Firme por la patria!”, escribió el presidente electo.

“Recibimos esta noticia con esperanza”

Tras el anuncio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su respaldo a la iniciativa y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las administraciones locales para enfrentar los problemas de seguridad.

“Presidente, recibimos esta noticia con mucho beneplácito y esperanza. Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del Presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días. Los alcaldes necesitamos ese apoyo para devolverles la tranquilidad y la confianza a nuestros ciudadanos”, afirmó Char.