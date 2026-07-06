Alcalde de Cali respalda propuesta de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Cali, Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, respaldó la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y aseguró que esa es la ruta para fortalecer la seguridad en las ciudades del país.

El mandatario caleño afirmó que la iniciativa responde a las realidades que enfrentan territorios como Cali, golpeada por recientes atentados terroristas atribuidos a grupos narcotraficantes que operan en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.

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“Cali enfrenta una situación muy compleja porque, como llevo dos años diciéndolo, tenemos las siembras de coca que llegan a las faldas de la ciudad. Entonces cualquier estrategia de seguridad en nuestra región tiene que ir acompañada por una ofensiva contra los grupos narcoterroristas que están en la montaña del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Estos grupos son los que están sembrando coca, produciendo cocaína, inundando la ciudad de droga, lo cual dinamiza la inseguridad, pero además enviando bombas a nuestra ciudad”, indicó.

Eder recordó que, desde el inicio de su administración, solicitó al Gobierno de turno fortalecer las capacidades para enfrentar la inseguridad en las ciudades, por lo que espera que con la nueva administración esas peticiones finalmente se materialicen.

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“En Cali necesitamos más que de fuerza, pero sobre todo el Gobierno nacional tiene que volver a priorizar la seguridad de los colombianos, aumentar el presupuesto de seguridad y fortalecer las capacidades de inteligencia y de esa manera podemos caerle a los delincuentes y proteger a los caleños”, señalo el mandatario.

Frente al llamado del senador Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica, el alcalde pidió a los líderes políticos evitar la polarización y aseguró que en Cali se garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero sin dar espacio a los violentos.

“Aquí nosotros necesitamos estar unidos, necesitamos luchar para resolver los problemas que nos afectan a todos como la seguridad y desde Cali seguiremos trabajando para garantizar los derechos de quienes quieren protestar pacíficamente, pero eso sí no le daremos ni un centímetro a los violentos”, dijo Eder.

El mandatario caleño agregó que está a la espera de una reunión con el presidente electo para abordar estos temas y reiteró que Cali está lista para aportar y trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno.