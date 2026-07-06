Galán responde a De la Espriella y ofrece apoyo para reforzar la seguridad en Bogotá

La respuesta de Galán se produjo luego de que De la Espriella anunciara que el próximo 7 de agosto firmará un decreto para poner en marcha el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

Según el mandatario electo, la estrategia busca fortalecer la seguridad en las principales ciudades del país mediante un trabajo conjunto con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

El presidente electo explicó que convocará a los mandatarios locales para construir una operación nacional basada en las necesidades específicas de cada ciudad. El objetivo, afirmó, es enfrentar delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios, que continúan siendo algunas de las principales preocupaciones en los centros urbanos.

En respuesta, Galán calificó el anuncio como una “noticia muy importante” y manifestó la disposición de Bogotá para coordinar acciones con el Gobierno Nacional.

Sin embargo, señaló que la ciudad requiere un mayor respaldo de la Fuerza Pública para mantener y fortalecer las operaciones contra las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas.

El alcalde sostuvo que debilitar estas organizaciones criminales es fundamental para mejorar la seguridad y reducir los homicidios en la capital.

Además, insistió en que la estrategia debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional que permita sostener los resultados en el tiempo.

Le puede interesar: Jorge Emilio Rey revela acuerdos con Abelardo de la Espriella para proyectos en Cundinamarca

Galán también planteó la necesidad de revisar la política criminal del país. Afirmó que quienes cometan delitos violentos o reincidan en conductas que afecten la vida y la seguridad de los ciudadanos deben enfrentar sanciones más severas y permanecer en prisión, en lugar de recuperar la libertad rápidamente.