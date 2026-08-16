De la Espriella le pide a la ministra de las TIC revisar nombramientos: “Verifique rigurosamente”

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió este sábado a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, revisar los nombramientos que se vienen realizando dentro de esa cartera.

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“Ministra, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Advirtió además que, si encuentra situaciones incompatibles con los principios de su administración, la ministra deberá actuar en consecuencia, porque, según dijo, “los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”.

Falla respondió minutos después, también por X, y aseguró que ya está atendiendo la instrucción. “Señor presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos. Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad”, escribió la funcionaria.

En el organigrama que el Ministerio TIC ha ido publicando figuran, entre otros nombres, Camilo Andrés Carrascal Vergel como viceministro de Conectividad, Germán Enrique Bacca Medina como viceministro de Transformación Digital, Juddy Alexandra Amado como jefa de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, y Ruby Ramírez Medina como jefa de la Dirección Jurídica.