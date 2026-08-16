Rodrigo Lara y Gustavo Petro protagonizan fuerte cruce por labores de rescate en Pereira

Una nueva controversia se encendió este domingo entre el Gobierno Nacional y el expresidente Gustavo Petro, en medio de la emergencia que sigue dejando el terremoto de magnitud 7,4 en el país.

Todo comenzó cuando el ministro del Interior, Rodrigo Lara, publicó un balance tras finalizar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Pereira, junto al alcalde de la ciudad y al vicepresidente José Manuel Restrepo. “Terminamos el PMU en Pereira junto al alcalde y el Vicepresidente. La situación sigue siendo crítica: cerca de 260 desaparecidos y todavía hay personas bajo los escombros”, escribió Lara.

Petro reaccionó a ese mensaje con una publicación en la que insinuó que las labores de rescate podrían estar poniendo en riesgo a posibles sobrevivientes.

“Todavía hay gente viva bajo los escombros y por eso el alcalde de Pereira no puede desalojar a los rescatistas colombianos porque creen que son de la primera línea y los reemplaza por retroexcavadoras de los israelíes hechas para limpiar los destrozos de sus propios misiles sin reparar si hay vivos entre los escombros en Gaza”, escribió el expresidente, quien cerró su mensaje con la frase: “No sea bruto: primero es la vida que los negocios inmobiliarios”.

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La respuesta del ministro Lara no se hizo esperar. “Petro: cada día que pasa caes un poco más hondo en los sótanos más profundos de la infamia política. Insinuar que matamos gente bajo los escombros y mezclar Pereira con Gaza es de una procacidad, una vulgaridad y una vileza inédita”, le respondió el funcionario, quien agregó: “Solo una persona fuera de sus cabales pierde así los referentes éticos y morales para medir lo que dice. Mientras los gobiernos en el terreno seguimos en la labor de salvar vidas, tú, acostado en tu casa, sigues buscando odio”.

El cruce se suma a una serie de choques recientes entre Petro y el nuevo Gobierno en medio de la atención a la tragedia, que hasta el momento deja más de 280 muertos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados en distintas regiones del país.