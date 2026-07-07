“Esta es la izquierda más antidemocrática”: Lara a Petro tras desconocer elección de De la Espriella
Lara envió un mensaje al mandatario Petro por no reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.
Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, aseguró que la izquierda del gobierno Petro es la más antidemocrática.
“Esta es la izquierda más antidemocrática”, señaló Rodrigo Lara.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...