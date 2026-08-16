Mis Preguntas, con Roberto Pombo: El poder, ¿para qué?

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Comienza un nuevo mandato presidencial, luego de una larga disputa por quedarse con el cargo más importante del país.

Todo el mundo quiere llegar al poder, pero, ¿para qué?, ¿por qué el poder es tan adictivo?

Para este capítulo hablamos con Cecilia Zuleta, psicóloga clínica experta en crianza y desarrollo; con la psicóloga javeriana, Marcela Betancourt; con Octavio Yepes, psicotraumatólogo especialista en traumas complejos y trastornos mentales; con Eduardo Carvallo, médico psiquiatra y psicoanalista junguiano; y con el filósofo Juan Fernando Mejía.

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