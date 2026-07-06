Dumek Turbay ofrece a Cartagena como sede del gran Consejo de Seguridad de De La Espriella

El anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sobre la firma del decreto que dará vida al Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana el próximo 7 de agosto, generó una inmediata respuesta por parte del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien solicitó decisiones contundentes desde el nivel central para desarticular las estructuras criminales que operan en la capital de Bolívar.

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Turbay Paz expuso, a través de la red social X, de manera directa la realidad que afronta la ciudad, señalando la confrontación interna entre varias bandas delincuenciales. Ante este panorama, el mandatario local planteó la necesidad urgente de intervenir los centros carcelarios, argumentando que se han transformado en centros de operaciones desde donde se coordina la actividad delictiva que afecta a las calles cartageneras.

En su petición al nuevo Gobierno nacional, el alcalde distrital enfatizó en que se requiere un incremento significativo del pie de fuerza y el fortalecimiento de las agencias de inteligencia, así como otorgar mayores facultades y autoridad a los organismos de seguridad del Estado para que actúen con total contundencia bajo el imperio de la ley.

Como muestra del compromiso de la administración local para articular esfuerzos contra el homicidio, el atraco y la extorsión, Turbay Paz extendió una propuesta formal al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ofreciendo a Cartagena como la sede oficial para el desarrollo del primer gran Consejo de Seguridad Nacional enfocado en el nodo de la Región Caribe.