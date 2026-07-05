Alcalde de Bucaramanga se suma a la estrategia de seguridad del presidente electo De la Espriella.

Bucaramanga

El presidente electo Abelardo De la Espriella a través de su cuenta de X confirmó que el 7 de agosto, cuando tome posesión, dentro del paquete de decretos que anunció que firmará va uno para la creación del Bloque de Defensa para la seguridad urbana.

Dice el mandatario electo que con esto busca convocar a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para que se cree la operación de seguridad y así “dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas”.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, le respondió al presidente De la Espriella respaldando esta iniciativa y aseguró que presentará un informe con cifras, estrategias y plan de seguridad para blindar la ciudad ante los hurtos, extorsiones y homicidios.

“Es fundamental que los alcaldes podamos contar con el respaldo presidencial en la lucha contra los bandidos. Desde ya prepararemos un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga, para presentárselo y que sea estudiado antes de la firma del Decreto”, señaló el alcalde Portilla.

Agregó el mandatario local que está listo para trabajar de manera articulada con el gobierno nacional por la seguridad y el desarrollo de la ciudad.