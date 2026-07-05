De La Espriella se reunió con delegación oficial de Estados Unidos en Barranquilla: esto se sabe Getty Images

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión de alto nivel con una delegación oficial de Estados Unidos, integrada por funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y miembros de la Embajada de ese país en Colombia.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del presidente electo, durante el encuentro se discutieron temas relacionados con la cooperación bilateral, la seguridad nacional, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el comercio y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Según la información oficial, el nuevo gobierno buscará reconstruir una relación “seria, firme y confiable” con Estados Unidos, sustentada en la cooperación, la seguridad, la defensa de la libertad y el respeto institucional.

El comunicado también señala que la administración entrante aspira a impulsar una política exterior enfocada en fortalecer la seguridad, promover la inversión, mantener el orden y proteger a los ciudadanos.