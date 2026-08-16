Ministerio de Agricultura adelantará agenda para atender las necesidades del sector agroindustrial

Colombia

La próxima semana el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural avanzará en una agenda de trabajo que fortalecerá la cooperación internacional, la competitividad del sector, los desafíos que enfrentan los productores, y propondrá medidas para poder contrarrestar el fenómeno de El Niño.

Objetivos de la reunión

El Ministro de Agricultura tendrá como propósito de la reunión seguir poniendo al productor colombiano en el centro de la agenda política, trabajar para que el campo tenga más oportunidades, mayor rentabilidad y mejores mercados para el sector agropecuario.

Es por esto que la agenda estará enfocada en:

Cooperación comercial con Estados Unidos : por medio de una reunión con Colby Branch, representante del USDA y de la Embajada de Estados Unidos , para avanzar en los acuerdos de cooperación comercial y abrir los productos agropecuarios colombianos.

: por medio de una reunión con Colby Branch, representante del y de la , para avanzar en los acuerdos de cooperación comercial y colombianos. Protección de la rentabilidad de los agroexportadores : en reunión con el vicepresidente de la República , los ministros de Hacienda y Comercio y la DIAN , para analizar y definir medidas que protejan la rentabilidad y competitividad de los sectores agroexportadores frente a las variables que afectan el desempeño .

: en reunión con el , los , para analizar y definir medidas que protejan la rentabilidad y competitividad de los sectores agroexportadores . Además de participar en la i nstalación de la 79.ª Feria Nacional Cebú para el fortalecimiento de la ganadería y el desarrollo del campo colombiano.

para el fortalecimiento de la ganadería y el desarrollo del campo colombiano. Plan de choque frente al fenómeno de El Niño: reuniones con representantes del sector agropecuario y ambiental, para diseñar e implementar un plan de choque que permita mitigar los impactos del fenómeno de El Niño.

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