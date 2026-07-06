Abelardo De La Espriella lanza programa “Caza Talentos” para seleccionar funcionarios por mérito
El presidente electo aseguró que los nombramientos en su gobierno se harán con base en el mérito, la trayectoria, la honestidad y los resultados, sin distinción política.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció el lanzamiento del programa “Caza Talentos”, una estrategia con la que buscará identificar a los colombianos que, según explicó, cuentan con las capacidades, la integridad y el compromiso necesarios para integrar el nuevo Gobierno.
De acuerdo con el mandatario electo, el propósito de la iniciativa es que los nombramientos en la administración nacional respondan a criterios de mérito, trayectoria, honestidad y resultados, dejando de lado factores como el origen político o la cercanía con el jefe de Estado.
“Caza Talentos” busca, según De La Espriella, abrir las puertas del servicio público a profesionales y ciudadanos que durante años no tuvieron oportunidades debido a las prácticas tradicionales de la política.
El presidente electo sostuvo que con este programa pretende conformar un equipo de gobierno integrado por personas con las mejores capacidades técnicas y éticas, con el fin de fortalecer la gestión pública y responder a los principales retos del país.
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