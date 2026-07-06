Abelardo De La Espriella anuncia nuevas medidas económicas, ambientales y de transición de gobierno

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, realizó su segunda alocución por redes sociales, en la que dio a conocer varias decisiones que marcarán el inicio de su gobierno.

Los anuncios abarcan medidas económicas, gestiones internacionales, políticas ambientales y la continuidad del proceso de empalme con el Gobierno saliente.

Uno de los principales anuncios fue la instrucción al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, para preparar un paquete de decretos orientados a reducir el gasto público que calificó como innecesario y aliviar la carga tributaria de los colombianos.

Según explicó, estas serían algunas de las primeras medidas económicas de su administración.

En esa misma línea, informó que en los próximos días enviará una delegación a Washington, encabezada por el futuro ministro de Hacienda, para avanzar en la refinanciación de la deuda pública y explorar nuevas fuentes de financiamiento.

El objetivo, indicó, es fortalecer la capacidad financiera del Estado y mejorar las condiciones de la deuda del país.

En materia ambiental, De La Espriella aseguró que impartió instrucciones al ministro de ambiente designado, Fabio Arjona, para fortalecer la protección de los páramos y del patrimonio hídrico nacional.

Asimismo, anunció el desarrollo de un sistema nacional de protección animal, una iniciativa que, según recordó, hizo parte de sus compromisos de campaña.

El presidente electo también entregó detalles sobre la conformación de su equipo de gobierno. Confirmó que durante la próxima semana dará a conocer un segundo bloque de ministros que integrarán el gabinete encargado de ejecutar las políticas de su administración.

Además, anunció el inicio de los 32 empalmes regionales, un proceso que comenzará el próximo miércoles en Cúcuta y que, según explicó, permitirá revisar la situación de las diferentes regiones del país como complemento al empalme nacional.

¿Qué implican estos anuncios?

Las decisiones presentadas reflejan las prioridades que tendrá el nuevo Gobierno antes de su posesión. En el frente económico, el énfasis estará en el ajuste del gasto público, la gestión de la deuda y la búsqueda de nuevas fuentes de recursos.