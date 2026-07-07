Desmantelan red que estafó a más de mil personas con falsos paquetes turísticos en Medellín

Medellín

Dos integrantes de una red delincuencial que estaría utilizando falsas agencias de viajes para estafar a más de 1.000 personas en Medellín fueron judicializados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La organización habría obtenido ilegalmente más de 14.000 millones de pesos mediante un sofisticado esquema que combinaba el engaño con el acceso fraudulento a información personal y financiera de sus víctimas.

Según el ente acusador, la red creó varias empresas fachada que se presentaban como agencias de viajes legalmente constituidas. Con oficinas, empleados e infraestructura comercial, los establecimientos buscaban generar confianza entre los ciudadanos para ofrecer supuestas membresías, bonos y descuentos exclusivos en paquetes turísticos.

Las principales víctimas eran adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Tras contactarlos, los convencían de asistir a las oficinas para reclamar los beneficios prometidos.

Una vez allí, les solicitaban entregar sus cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar su identidad y validar el supuesto beneficio. Mientras tanto, otros integrantes de la organización accedían a la información contenida en los dispositivos móviles para abrir productos financieros a nombre de las víctimas y realizar transacciones sin autorización.

Otros detalles

Durante los procedimientos fueron incautados computadores, discos duros, teléfonos celulares, bases de datos y otros elementos que serán analizados como parte del proceso judicial.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín imputó a los dos procesados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación agravada de datos personales.

Por decisión de un juez de control de garantías, Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, señalado como cabecilla, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Jorman Andrés Sepúlveda Palacio permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. La Fiscalía apeló esta última decisión al considerar que la medida debía cumplirse en un establecimiento penitenciario.

Con este proceso judicial, la Fiscalía busca esclarecer el alcance de la presunta red de estafas y determinar si existen más personas involucradas en la organización criminal.