Dos hombres fueron capturados en el aeropuerto José María Córdova por hurto y delitos sexuales

Medellín

Los controles migratorios realizados por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, permitieron la captura de dos colombianos que eran requeridos por la justicia por distintos delitos.

El primer caso ocurrió cuando un hombre se disponía a abordar un vuelo con destino a México. Durante la verificación de antecedentes en el puesto de control migratorio, los oficiales detectaron que tenía una orden de captura vigente expedida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías por el delito de acto sexual violento.

La segunda captura se produjo en el área de inmigración, tras la llegada de un vuelo procedente de Brasil. En este caso, las autoridades identificaron a otro ciudadano colombiano que registraba órdenes de captura emitidas por el Juzgado 17 Penal con Función de Control de Garantías por los delitos de hurto calificado y agravado, receptación, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

Una vez confirmadas las órdenes judiciales, ambos hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso de legalización de sus capturas.

Controles migratorios

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que los controles migratorios cumplen un papel clave en la seguridad del país, al permitir identificar personas requeridas por la justicia durante los procesos de ingreso y salida del territorio nacional.

Según la entidad, desde agosto de 2022 los oficiales de la Regional Antioquia-Chocó han puesto a disposición de las autoridades a más de 225 personas, entre colombianos y extranjeros, que tenían órdenes de captura vigentes o circulares de Interpol, como resultado de los controles realizados en los diferentes puestos migratorios de la región.