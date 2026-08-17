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17 ago 2026 Actualizado 16:10

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Unas 2.800 personas se inundaron por el desbordamiento de una quebrada en el área urbana de Zaragoza

Son al menos nueve sectores los inundados de los barrios San Gregorio y La Esmeralda, donde el agua alcanzó a subir hasta 1.80 metros.

Barrios inundados en Zaragoza, Antioquia

Barrios inundados en Zaragoza, Antioquia

Barrios inundados en Zaragoza, Antioquia
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Zaragoza- Antioquia

En el municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, se registró un aguacero de unas 8 horas que inició la noche del domingo y cesó la madrugada del lunes. Esta cantidad de agua generó la inundación de varios sectores del área urbana por el desbordamiento de la quebrada La Ocá.

Según el relato del comandante de bomberos de esta población, Dermi Cuesta, al menos nueve sectores de los barrios San Gregorio y La Esmeralda quedaron bajo el agua. En el peor momento de la emergencia, el agua subió hasta 1.80 metros; se estima que podrían ser unas 2.800 personas las afectadas.

Casa inundada en Zaragoza

Casa inundada en Zaragoza

Casa inundada en Zaragoza

Casa inundada en Zaragoza

“En el momento tenemos aproximadamente por ahí unas 350 viviendas afectadas. No hay personas que hayan tenido lesiones ni muerte por ello, solamente pérdida de enseres y daños materiales de cada una de las viviendas”.

Por ahora, las autoridades están esperando que el nivel del agua baje para poder iniciar con el censo de damnificados y casas afectadas, para poder empezar a distribuir las ayudas e identificar riesgo en edificaciones.

Calles

El socorrista manifiesta que en el momento la población tiene una problemática que está generando estas emergencias y es la alta sedimentación de la quebrada La Ocá, que estaría alcanzando el 250%, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos, sumado a los intensos aguaceros.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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