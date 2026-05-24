Tres señalados de estafar a 480 personas con falsos planes turísticos huyeron del país

Computador con el logo de la Fiscalía General de la Nación. Foto: cortesía Tatiana Lavrova.

Tres personas fueron judicializadas por, presuntamente, estafar a cientos de ciudadanos mediante falsos planes turísticos promocionados por redes sociales.

Entre 2015 y 2017 habrían ofrecido viajes nacionales e internacionales a bajos costos para captar víctimas.

De acuerdo con la investigación, los señalados utilizaban supuestos planes y promociones para convencer a las personas de entregar dinero con la promesa de excursiones y viajes vacacionales.

Entre las víctimas habría estudiantes que planeaban excursiones de fin de año, integrantes de asociaciones de empleados y amas de casa, entre otros ciudadanos.

Las labores de policía judicial permitieron relacionar al menos 42 casos y establecer que, presuntamente, los investigados se apropiaron de más de 500 millones de pesos.

Según la Fiscalía, cerca de 480 personas habrían sido engañadas con esta modalidad.

Por estos hechos, un fiscal de Santander les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Las autoridades indicaron además que los tres señalados actualmente residen en España y Canadá, países a los que, al parecer, huyeron después de cometer las estafas.

Aunque están fuera de Colombia, participaron virtualmente en las audiencias judiciales, donde un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía adelanta los trámites correspondientes para lograr el retorno de los investigados al país.