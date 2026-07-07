Medellín sumó más de 430 megaoperativos de control territorial en los primeros seis meses de 2026

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en un trabajo articulado con la Policía, el Ejército y la Fiscalía, ejecutó más de 430 megaoperativos en puntos críticos de la ciudad durante los primeros seis meses del año. Esta ofensiva institucional busca recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la criminalidad, fortaleciendo la presencia de las autoridades y mejorando los índices de convivencia ciudadana.

En el marco de estas intervenciones, las autoridades desplegaron una flota de 2.300 vehículos y realizaron más de 40.000 verificaciones de antecedentes. El balance operativo dejó la histórica cifra de 14 toneladas de estupefacientes incautadas, además del decomiso de 360 armas de fuego y 62.000 armas blancas, impactando severamente la capacidad logística de los grupos delincuenciales.

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La fuerte estrategia judicial y de control se tradujo en la captura de 7.000 personas vinculadas a diversos delitos que afectan la tranquilidad de la capital antioqueña. Asimismo, las acciones en terreno permitieron la intervención de 550 puntos priorizados y el desmonte de 4.000 cambuches que eran utilizados para actividades ilícitas o que generaban problemas de orden público.

Los megaoperativos también pusieron la lupa sobre el comercio nocturno y los negocios de los sectores intervenidos. Como resultado de los controles de las autoridades a la normatividad vigente, un total de 20 establecimientos comerciales fueron suspendidos temporalmente al registrar diversas irregularidades en su funcionamiento.