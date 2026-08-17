Camión con ayuda humanitaria atacado a tiros en Antioquia, fue enviado por el cantante Luis Alfonso

Antioquia

Luego de que se conociera que un camión que transportaba ayudas humanitarias hacia Chocó desde el Valle de Aburrá había sido atacado a tiros por varios hombres en moto en el sector La Herradura del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. El cantante de música popular Luis Alfonso manifestó que él había enviado esa carga. Además, afirmó que la intención de los delincuentes era robarse las donaciones que son para las comunidades afectadas por el terremoto.

El artista en su red social de Instagram manifestó que el conductor quedó ileso y lamentó que este tipo de situaciones ocurran cuando el país debería estar unido en torno a solucionar una tragedia nacional como son los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Agregó que la ayuda humanitaria se había enviado al municipio de Unión Panamericana.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión; fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión, la mercancía. Gracias a Diosito, el conductor llevaba al angelito de la guarda al lado y no tuvo ninguna herida. Salió ileso, se pudo escapar del atentado”.

También recomendó a los demás conductores y solidarios que envíen ayuda humanitaria desde Antioquia para otras partes del país, que soliciten acompañamiento de la policía y eviten viajar de noche y solos.

“Porque hay gente con muy mal corazón que quiere aprovecharse de la situación. Estén muy pendientes, mi gente, por ahí no estar viajando solitos. Hay gente de muy mal corazón que quiere entorpecer las cositas que estamos haciendo con tanto amor, con tanto sacrificio, con tanto esmero de toda la gente que se ha unido a la causa”.

Por ahora, las autoridades no han indicado si este ataque a la ayuda humanitaria está relacionado con delincuencia común o algún grupo ilegal de la zona como el Clan del Golfo o el denominado Carne Rancia.