Un niño de 12 años murió ahogado en un charco de San Rafael, Antioquia

San rafael- Antioquia

La tarde del domingo se reportó una emergencia en el sector del río El Castillito del municipio de San Rafael, Oriente de Antioquia. En este lugar funciona un balneario y allí un menor de 12 años murió ahogado.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de esa población, el menor llegó al lugar de paseo con la familia proveniente del municipio de Copacabana, donde vivía. En este sitio estaba en la orilla del afluente jugando con otro niño cuando se perdió de vista de los adultos y comenzó la búsqueda, pero no lo encontraron. De inmediato fueron alertados los bomberos, que al llegar al lugar tampoco pudieron hallarlo.

Ante la dificultad, el organismo de socorro local solicitó apoyo a los bomberos de El Peñol, quienes arribaron con tres unidades, expertos buzos que hicieron varias inmersiones donde el niño había sido visto por última vez y luego de 20 minutos, fue hallado en el fondo del charco sin vida. Luego se traslada el cuerpo a la morgue municipal.

Los bomberos manifestaron que este lugar no ha tenido recomendaciones de riesgo para los bañistas y que, por el contrario, es catalogado como una zona muy tranquila. La investigación del caso apenas inició.